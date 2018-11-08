Полиция изъяла почти 1000 килограммов наркотиков у крупной группировки

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Правоохранители задержали членов преступного сообщества за распространение наркотиков в 20 субъектах РФ. Изъято более 950 килограммов наркотических веществ.

"Пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого осуществляли весь цикл незаконного оборота наркотиков, включая контрабанду из Европы в РФ, а также производство в условиях подпольной лаборатории. Особо крупные партии наркотических средств перевозились в специально оборудованных тайниках автомашин в 20 субъектов РФ", – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Подпольная лаборатория находилась в Подмосковье. По данным МВД, при расчетах использовались различные криптовалюты и электронные платежные системы. В сентябре-октябре этого года полиция пресекли три поставки особо крупных партий наркотиков. В четырех регионах РФ были ликвидированы розничные сети сбыта. Те, кто обеспечивал деятельность "складов" и логистику наркотрафика, задержаны.

В шести субъектах РФ задержаны 18 человек – лидеры преступного сообщества, курьеры, кладовщики, изготовители и сбытчики наркотиков.

Также полиция изъяла 15 единиц лабораторного оборудования, более 160 килограммов прекурсоров и 1200 килограммов химических реактивов, более 15 килограммов поддельного лекарства и поддельные документы сотрудников силовых ведомств.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация преступного сообщества или участие в нем". Фигуранты дела заключены под стражу.