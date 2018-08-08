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Происшествия

8 августа, 06:47

После отдыха в Грузии дети заболели инфекцией с гемолитико-уремическим синдромом

происшествия

Фото: depositphotos/demiurg_100

После отдыха в Грузии российские школьники заболели кишечной инфекцией с гемолитико-уремическим синдромом, сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на заявление пресс-службы Роспотребнадзора.

В связи с резким ухудшением самочувствия группа отдыхавших в Грузии детей в срочном порядке специальным рейсом доставлена в Санкт-Петербург.

После анализов установили, что дети заболели инфекцией с гемолитико-уремическим синдромом. Это острая кишечная инфекция, вызванная колонией патогенных бактерий – энтерогеморрагических кишечных палочек.

По информации медиков, в ходе проведенных микробиологических исследований возбудитель заболевания установлен. Он очень напоминает штамм, вызвавший вспышку инфекции в Германии в 2011 году.

В связи появившейся информацией о возбудителе инфекции, в Грузию направлен запрос об эпидемиологической ситуации.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле.

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