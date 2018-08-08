После отдыха в Грузии дети заболели инфекцией с гемолитико-уремическим синдромом

8 августа, 06:47
Фото: depositphotos/demiurg_100
После отдыха в Грузии российские школьники заболели кишечной инфекцией с гемолитико-уремическим синдромом, сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на заявление пресс-службы Роспотребнадзора.
В связи с резким ухудшением самочувствия группа отдыхавших в Грузии детей в срочном порядке специальным рейсом доставлена в Санкт-Петербург.
После анализов установили, что дети заболели инфекцией с гемолитико-уремическим синдромом. Это острая кишечная инфекция, вызванная колонией патогенных бактерий – энтерогеморрагических кишечных палочек.
По информации медиков, в ходе проведенных микробиологических исследований возбудитель заболевания установлен. Он очень напоминает штамм, вызвавший вспышку инфекции в Германии в 2011 году.
В связи появившейся информацией о возбудителе инфекции, в Грузию направлен запрос об эпидемиологической ситуации.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле.
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