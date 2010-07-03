В центре столицы обнаружили тело полицейского

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Тело полицейского найдено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве. По предварительной информации, он покончил с собой, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В ночь на 8 мая в общественном туалете напротив Исторического музея возле Красной площади обнаружено тело полицейского", – сказал собеседник агентства.

Сотрудник полиции был в тот момент на дежурстве. Его смерть наступила около трех часов ночи. В московском главке полиции подтвердили факт обнаружения тела.

