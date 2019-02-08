Водитель скрывался от полиции и протаранил машину ДПС

Нетрезвый водитель, протаранивший в Подмосковье автомобиль ГИБДД, пытаясь скрыться от полиции, арестован на 12 суток. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
На 18-м километре автодороги М-8 произошло ДТП. Предполагаемый его виновник скрылся на Mercedes, иномарку заметили сотрудники Госавтоинспекции на автодороге А-108. Водитель проигнорировал требования полицейских остановиться.
Он столкнулся еще с двумя машинами в поселке Скоропусковский и повредил автомобиль ДПС, который преградил ему путь. Правонарушителя задержали и назначили ему арест.
Им оказался ранее неоднократно судимый 32-летний мужчина, которого в 2017 году лишили права управления транспортом. Содержание алкоголя в крови у виновника аварии составляло 1,064 промилле. В отношении него возбудили дело по статье о нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.
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