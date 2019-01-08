Пожарные потушили загоревшийся склад с пиломатериалами в ТиНАО

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Одноэтажный склад с пиломатериалами загорелся в ТиНАО. Площадь пожара составила 150 квадратных метров, сообщает Агентство "Москва".

Возгорание произошло на улице Школьная в деревне Яковлево. К настоящему моменту пожар потушен, выясняются обстоятельства происшествия.