Локализовано возгорание в подземном коллекторе на западе Москвы

Фото: Агентство "Москва"

Возгорание в подземном коллекторе на западе столицы локализовали на площади 60 квадратных метров, сообщил источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что пожар начался в коллекторе на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Там проходят 15 силовых кабелей. Как сообщает ТАСС, на месте инцидента создали штаб.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства отметили, что системы безопасности сработали штатно и потребители начали получать энергию из резервных источников, отключений не происходило.