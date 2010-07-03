Четыре автомобиля столкнулись на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре легковых автомобиля столкнулись на юге Москве.

Как сообщили РИА Новости в столичном управлении ГИБДД, авария произошла на Большой Тульской улице.

Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают экстренные службы города.

6 июля два человека погибли в ДТП на улице Комдива Орлова. Там столкнулись три легковушки и грузовик.