Задержан второй подозреваемый в краже у британца в столице

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Задержан второй подозреваемый в краже вещей у гражданина Великобритании в московском такси, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, полицейским удалось установить местонахождения второго участника преступления. "Принятыми мерами мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий", – добавила Волк.

Двое злоумышленников возили пассажиров нелегально. В их автомобиль в районе Театральной площади сел британец, у которого они похитили имущество.

Ранее сообщалось, что у гражданина Великобритании похитили ценные вещи в столичном такси. Пострадавший отметил, что в машине ему предложили кофе, выпив который он потерял сознание. Очнувшись он обнаружил пропажу вещей. Предположительно, потерпевшим был журналист BBC. Ущерб составил около тысячи фунтов.

Одного из подозреваемых задержали ранее 7 июля.