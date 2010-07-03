Пострадавших после авиакатастрофы в Шереметьеве могут выписать через неделю

У двоих пострадавших при возгорании самолета в Шереметьеве, которые были госпитализированы в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского, наблюдается положительная динамика. Об этом сообщил директор НМИЦ, академик Амиран Ревишвили.
"Есть положительная динамика у двух пациентов, они переведены в отделение", – цитирует Ревишвили Агентство "Москва". Директор центра пояснил, что один пациент из тяжелого перешел в состояние средней тяжести, а второй "остается также с ингаляционной травмой, но они уже в палатах". По словам врача, накануне пострадавших посещали родные. "Пациенты, которые перешли в отделение, еще побудут неделю – дней десять в клинике", – уточнил глава НМИЦ, добавив, что затем они будут проходить реабилитацию уже вне стен центра имени Вишневского.
По его словам, "пациентка самая тяжелая находится пока на искусственной вентиляции", но и у нее отмечают "определенную положительную динамику". Женщина находится в сознании и может вступать в контакт, отметил врач.
Кроме того, как подчеркнул Ревишвили, улучшилось психологическое состояние пострадавших, которые проходят лечение в НМИЦ. Специалист напомнил, что все пострадавшие испытали шок разной степени тяжести и теперь им нужно время, чтобы восстановиться. С пациентами активно работают психологи. "В настоящее время с появлением родственников, работой психологов, социальными службами, я вижу улыбки на лицах пациентов, поэтому такая плановая работа будет продолжаться до конца их выписки", – заверил директор центра.
Вечером в воскресенье, 5 мая, самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в Шереметьево. Лайнер совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. По последним данным, погиб 41 человек. Девять пострадавших были госпитализированы.
После ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц". Следователи озвучили главные версии случившегося: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.
Также стало известно, что родственники погибших в авиакатастрофе Superjet-100 москвичей получат от правительства Москвы по 1 миллиону рублей, а пострадавшие – по 500 тысяч. Власти столицы также выясняют жизненные обстоятельства семей погибших и пострадавших, чтобы оказать им дополнительную социальную помощь.
Вечером 6 мая сгоревший SSJ-100 эвакуировали с ВПП в Шереметьеве и переместили в ангар для дальнейших исследований. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме.
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