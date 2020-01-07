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Происшествия

14:38

Число пострадавших в давке при прощании с Сулеймани выросло до 190

происшествия политика

Фото: АР/Office of the Iranian Supreme Leader

Число пострадавших в давке на церемонии прощания c генерала Касема Сулеймани в Кермане на юго-востоке Ирана выросло до 190. Об этом сообщает телерадиокорпорация IRIB со ссылкой на медиков.

"Из-за давки погибли 32 человека, 190 пострадали. Пострадавшие были доставлены в больницы и медицинские центры, им оказывается медицинская помощь", – заявил глава скорой помощи Пир Хосейн Куливанд.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб Сулеймани, командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Затем госсекретарь США Майк Помпео заявил, что часть населения Ирака и Ирана воспримет авиаудар американских сил как акт свободы. Трамп в своем Twitter написал, что Сулеймани был ответственен за гибель миллионов человек, в том числе американцев.

В воскресенье парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране. Депутаты призвали правительство "положить конец военному присутствию иностранных сил" и разорвать соглашение с международной коалицией во главе с США.

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