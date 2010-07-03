"Билайн" расследует случай с утечкой базы данных абонентов

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ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") расследует случай с распространением в Сети базы с данными абонентов фиксированного интернета (ШПД) от 2017 года, значительная часть которой устарела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"Было установлено, что часть информации в распространенном архиве действительно содержит данные абонентской базы клиентов фиксированного интернета, однако значительная часть информации носит устаревший характер и неактуальна", – сказали в компании.

В конце 2017 года компания зафиксировала утечку части информации о клиентах ШПД. Тогда были приняты меры по привлечению лиц к ответственности. База клиентов ШПД "Билайн" на конец второго квартала 2019 года составляет 2,5 миллиона абонентов. В компании заявили, что прилагают усилия, чтобы подобное не повторялось.

"Наша служба безопасности расследует этот инцидент, – добавили в компании.

"Вымпелком" сотрудничает с компетентными ведомствами для предотвращения раскрытия персональных данных своих клиентов. В компании подчеркнули, что у посторонних нет возможности провести операции со счетами и тарифами клиентов.

Ранее в Сети появилась информация о якобы утечке восьми миллионов данных абонентов проводного интернета "Билайн".

