"Билайн" расследует случай с утечкой базы данных абонентов

06 октября, 21:30
06 октября, 21:30
Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/Vicdemi
ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") расследует случай с распространением в Сети базы с данными абонентов фиксированного интернета (ШПД) от 2017 года, значительная часть которой устарела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
"Было установлено, что часть информации в распространенном архиве действительно содержит данные абонентской базы клиентов фиксированного интернета, однако значительная часть информации носит устаревший характер и неактуальна", – сказали в компании.
В конце 2017 года компания зафиксировала утечку части информации о клиентах ШПД. Тогда были приняты меры по привлечению лиц к ответственности. База клиентов ШПД "Билайн" на конец второго квартала 2019 года составляет 2,5 миллиона абонентов. В компании заявили, что прилагают усилия, чтобы подобное не повторялось.
"Наша служба безопасности расследует этот инцидент, – добавили в компании.
"Вымпелком" сотрудничает с компетентными ведомствами для предотвращения раскрытия персональных данных своих клиентов. В компании подчеркнули, что у посторонних нет возможности провести операции со счетами и тарифами клиентов.
Ранее в Сети появилась информация о якобы утечке восьми миллионов данных абонентов проводного интернета "Билайн".
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: