Гранату времен Великой Отечественной нашли в Зеленограде

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Неразорвавшуюся гранату времен Великой Отечественной войны обнаружили на улице в Зеленограде.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД, боеприпас нашли у одного из жилых домов.

Найденный предмет был покрыт коррозией. В ближайшее время гранату вывезут в безопасное место и утилизируют.

Предварительно отмечается, что боеприпас является ручной противопехотной оборонительной гранатой Ф-1.

4 июня снаряды времен Великой Отечественной обнаружили среди деревьев в лесополосе на Карамышевской набережной.