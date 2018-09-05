Названа возможная причина карантина на самолете из Дубая

В мэрии Нью-Йорка допустили, что пассажиры рейса Emirates, почувствовавшие недомогание во время перелета из Дубая в Нью-Йорк, заразились гриппом в Мекке, где борт совершил промежуточную посадку. Об этом сообщает телекомпания NBC.

По информации издания, в нью-йоркской мэрии особо обеспокоены тем, что в Мекке, где находятся мусульманские святыни, была зарегистрирована вспышка острого инфекционного заболевания. В связи с этим власти Нью-Йорка в лице официального представителя мэра Билла де Блазио не исключают, что пассажиры рейса могли заразиться именно в Мекке.

В самой авиакомпании Emirates решительно опровергли вероятность вспышки заболевания во время полета. Официально причина недомогания пассажиров рейса и пока не оглашается.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Emirates попал в карантин после приземления в аэропорту Нью-Йорка. Десять пассажиров, которые почувствовали себя плохо, были доставлены в больницу Jamaica Hospital.