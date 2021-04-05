В СК возбудили дело по факту гибели ребенка в Донбассе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет возбудил уголовные дела после гибели 5-летнего ребенка и ранения двух взрослых в Донбассе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

2 апреля в поселке Александровское на западе Донецка из-за запущенного украинскими военными беспилотника со взрывным устройством погиб пятилетний ребенок, его 66-летняя бабушка получила ранения.

3 апреля в результате взрыва боеприпаса в селе Николаевка в ЛНР ранения получил 46-летний мирный житель.

"Следственный комитет Российской Федерации продолжает устанавливать должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса, а также фиксировать доказательства их преступлений", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что Киев нарушил Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол II.

Дела возбудили по статье о применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал трагедией гибель ребенка. Он обратил внимание на то, что решения о перестрелках принимаются на месте без получения указаний сверху.

Конфликт в Донбассе длится уже 7 лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля 2021 года ситуация начала заметно ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В частности, 11 марта в поселке Михайловка (Золотое-5) произошли бои между бойцами ВСУ и Народной милицией. В результате один ополченец получил ранение.

Ростом числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе обеспокоились ФРГ и Франция.