Полицейские поймали подозреваемого в серии краж автомагнитол в Видном

Фото: сайт "МВД Медиа"

Полицейским удалось поймать подозреваемого в кражах автомагнитол в подмосковном городе Видное. Злоумышленником оказался 35-летний ранее судимый местный житель. Об этом передает портал "МВД Медиа", ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД РФ региону.

"Установлено, что злоумышленник в дневное время на неохраняемой парковке около одного из домов на улице Донбасская в Видном разбил стекло двери автомобиля, проник в салон и, похитив автомагнитолу, скрылся", – рассказали в пресс-службе.

Для поимки подозреваемого полицейским пришлось изучать записи камер видеонаблюдения. Позднее сотрудники МВД задержали злоумышленника рядом с местом совершения преступления. Отмечалось, что подозреваемый в этот момент осматривал припаркованные неподалеку машины.

"Правоохранителями установлена причастность задержанного к совершению еще пяти аналогичных эпизодов противоправной деятельности на территории Ленинского городского округа. Мужчина рассказал, что продал похищенные вещи в магазин", – подчеркнули в МВД.

Уточняется, что по фактам происшествий возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Подозреваемый был заключен под стражу.

Ранее стали известны самые угоняемые автомобили в России. Сообщалось, что в 2019 году зарегистрировано около 20 тысяч краж машин.