Один человек пострадал в лобовом столкновении на востоке столицы

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Один человек пострадал при лобовом столкновении грузовика и легковушки на востоке города. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авария произошла в районе Косино-Ухтомский на Проектируемом проезде №45. Водитель Kia не справился в управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовиком MAN. В результате один человек получил травмы, его уже госпитализировали. Кто именно пострадал в ДТП, не уточняется.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.