В Японии отменили более 200 авиарейсов из-за приближения тайфуна

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В ожидании удара сильного тайфуна "Конг-рэй" в Японии отменили 214 авиарейсов, передает РИА Новости.

По информации местной телекомпании NHK, 25-й тайфун в этом году идет на архипелаг с юга. Согласно прогнозам, к выходным стихия вплотную подойдет к основной территории страны и двинется вдоль побережья Японского моря.

Такой же по силе тайфун "Трами" обрушился на Японию на прошлой неделе. В результате этого стихийного бедствия четыре человека погибли, 200 пострадали.

Сообщается, что "Конг-рэй" в настоящий момент находится в 340 километрах от острова Миякодзима.

Давление в центре тайфуна около 955 гектопаскалей, скорость ветра – 40 метров в секунду, а при порывах – 60 метров в секунду.