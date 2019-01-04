Пожар произошел в частном доме на северо-западе столицы

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Частный одноэтажный деревянный дом загорелся в столичном районе Хорошево-Мневники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу, пожар произошел в поселке Терехово, дом 80.

Площадь возгорания дома с хозпристройками составила 100 квадратных метров.

Прибывшие на место подразделения ликвидировали пожар. Информация о пострадавших не поступала.