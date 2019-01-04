Машина сбила двух пешеходов и загорелась в столице

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль сбил двух пешеходов на северо-западе Москвы, после чего загорелся.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, авария произошла в районе дома 33, корпус 2 по Митинской улице.

Отмечается, что возгорание моторного отсека на площади два квадратных метра ликвидировано.

Пострадавшие переданы для осмотра бригаде скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются.