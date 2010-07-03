Потерявшаяся 20 лет назад девушка рассказала о приемной семье

15:19
15:19
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Фото: скриншот видео youtube.com/МВД Республики Беларусь
Потерявшаяся 20 лет назад девушка рассказала раскрыла подробности поиска родной семьи. Юлия Моисеенко, которая жила в Белоруссии, потерялась в 1999 году.
По словам девушки, ее последнее воспоминание до пропажи – как незнакомый мужчина высадил ее на одной из железнодорожных станций. В один из дней 1999 года отец поехал продавать картошку, девочка поехала с ним.
"Недалеко от нас жили цыгане. В тот день они избили папу в электричке, а меня украли. После этого их никто не видел – съехали", – цитирует RT Юлию.
Каким-то образом девочка оказалась в России, на станции в Рязани ее нашли сотрудники милиции. Из детского центра ее забрали приемные родители. Между тем в Белоруссии безуспешно искали родители, милиция и волонтеры.
"У моих приемных родителей есть еще два родных сына. Они дали мне образование, не обижали и всегда меня поддерживали", – пояснила девушка.
Найти родных родителей Юлии помог ее молодой человек – бизнесмен и общественный активист Илья Крюков. Информацию о пропавшей девочке он нашел в Сети. Встречу с родными родителями организовала белорусская милиция.
Юлия рассказывает, что с биологическими родителями будет общаться и приезжать к ним в гости, но останется жить в Рязани. Гражданство на белорусское менять не планирует. Девушка освоила специальность товароведа и учится на фармацевта.
Как сложилась судьба пропавшей 20 лет назад белорусской девочки
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