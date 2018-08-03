Подростка ранили из пневматического пистолета на территории школы в Бибиреве

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Подросток случайно выстрелил в товарища из пневматического пистолета. Инцидент произошел 2 августа на территории школы в Бибиреве на севере столицы. Пострадавшего доставили в больницу с ранением в ногу, сообщили в правоохранительных органах города.

По данным правоохранителей, знакомый предложил школьнику 2003 года рождения пострелять из пистолета по банкам у подвала школы на Белозерской улице. "После выстрела старшего товарища пострадавший получил ранение в правую ногу" – рассказали Агентству "Москва" в полиции.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Отмечается, что врачи оказывают пострадавшему подростку всю необходимую помощь.