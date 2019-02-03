Мужчина ранил ножом полицейского на северо-западе Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В ночь на 3 февраля на северо-западе Москвы ранили ножом полицейского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное МВД.

Инцидент произошел на бульваре Яна Райниса. Между мужчиной 1974 года рождения и полицейским, который находился в свободное от службы время, возник бытовой конфликт. В результате ссоры мужчина ударил полицейского ножом. Раненого доставили в больницу, его жизни ничто не угрожает.

Подозреваемый задержан, с ним проводят необходимые действия.