СК начал проверку после гибели четырех человек при пожара в Подмосковье

Представители Следственного комитета РФ инициировали проверку по факту гибели четырех человек во время пожара в Подмосковье. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК России по области Ольгу Врадий.

"Следователем следственного отдела по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка по факту смерти двух детей и двух взрослых в пожаре", - заявила специалист.

По данным следствия, возгорание произошло в СНТ "Борисовка" в дачном доме. В пожаре погибли двое взрослых и два ребенка (восьми месяцев и трех лет). Один человек выжил — это пожилая женщина, ее госпитализировали.

Как заявила Ольга Врадий, на месте работают криминалисты. После проверки следователи вынесут процессуальное решение.

