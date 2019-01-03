Два "КамАЗа" коммунальных служб угнали в Москве

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Два грузовика "КамАЗ", которые принадлежат коммунальным службам, угнали на востоке Москвы.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на Салтыковской улице.

Один из них – кран-манипулятор на базе "КамАЗа" для выполнения строительно-монтажных работ.

По предварительным данным, ущерб от преступления превышает два миллиона рублей.