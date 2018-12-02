Инспектора ДПС ранили во время дорожного конфликта в Подмосковье

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Подмосковный главк МВД проводит проверку по факту происшествия с огнестрельным оружием. Инспектор ДПС получил ранение.

"2 декабря в одно из медицинских учреждений доставлен сотрудник ДПС, который получил во время дежурства при остановке автомобиля Infiniti огнестрельное ранение", – говорится в сообщении ГУ МВД по Московской области.

По информации ведомства, водитель Infiniti отказался выйти из автомобиля и предъявить документы. Его пассажирка вела себя агрессивно и нецензурно выражалась в адрес сотрудников ДПС. На основании закона "О полиции" инспектор привел табельное оружие в боевую готовность. В этот момент женщина набросилась на него, и полицейский случайно выстрелил себе в правое бедро.

Установлено, что водитель Infiniti – сотрудник Мытищинского управления МВД, который отказался от медицинского освидетельствования. После проверки его уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности, а его руководство понесет дисциплинарное наказание.