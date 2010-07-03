В Москве мужчина застрелил жену во время семейной ссоры

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На северо-западе Москвы мужчина выстрелил в свою жену из пистолета во время семейной ссоры. Женщина скончалась в реанимации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах столицы.

По данным полиции, инцидент произошел накануне вечером. Мужчина в ходе ссоры выстрелил из пистолета в голову своей супруги. Экипаж скорой помощи доставил пострадавшую в реанимацию, однако спасти женщину не удалось. Через несколько часов она скончалась от полученных ранений.

В настоящее время муж погибшей задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее в Свердловской области женщина убила супруга из-за недостаточного внимания с его стороны и отсутствия подарков. Женщина, находясь в нетрезвом состоянии, поссорилась со своим мужем. Причиной раздора стал то, что супруг потратил очередные деньги на своих знакомых, а ей за "10 лет ничего не купил". Во время конфликта она взяла кухонный нож и несколько раз ударила им мужчину.

