Отец рассказал о состоянии сына после отравления из-за дезинсекции в магазине Подольска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Отек Квинке, ранее полученный юным жителем Подольска из-за дезинсекции магазина, снят. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на отца ребенка Сергея.

"В данный момент отечность снята, он находится под наблюдением врачей", – поделился мужчина.

В момент происшествия сын Сергея находился дома с матерью. Позже они вызвали службу "112" и вышли на улицу.

Замечаний к работе экстренных служб мужчина не имеет. По его словам, специалисты сработали оперативно и внимательно выслушали подробности.

Дезинсекцию от тараканов организовали в магазине, расположенном на первом этаже жилого дома. После этого химикаты распространились на квартиры. Жители почувствовали недомогание и слабость.

Всего в результате ЧП госпитализировали 5 человек. Выяснением обстоятельств занимаются сотрудники столичных прокуратуры и Следственного комитета.



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