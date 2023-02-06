Двух девочек госпитализировали с возможным отравлением галлюциногенами в центре Москвы

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Двух подростков госпитализировали в столице в связи с отравлением галлюциногенами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Происшествие случилось 4 февраля в одном из заведений быстрого питания на улице Маросейке. Две девочки 14 и 15 лет почувствовали недомогание, у них начались галлюцинации и эйфория. Им вызвали скорую помощь. Сейчас у девочек взяли анализы, они помогут установить причину отравления.

В ходе расследования сотрудникам полиции передали доступ к записи камер видеонаблюдения предприятия "Вкусно – и точка", рассказали Москве 24 в пресс-службе заведения. После опознания подростков правоохранители поняли, что девочки покинули ресторан самостоятельно. Они не обращались за помощью. Кроме того, у подростков не выявили никаких визуальных признаков ухудшения самочувствия.

"Во "Вкусно – и точка" соблюдаются все процедуры и стандарты по обеспечению качества и безопасности продукции. В предприятии на Маросейке не было зафиксировано ни одного обращения по качеству продукции. С учетом вышесказанного можно сделать вывод о том, что употребление продукции предприятия не является причиной ухудшения самочувствия подростков", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Роспотребнадзор закрыл отдел с салатами и роллами в "Евроспаре" в столице. Магазин расположен по адресу улица Лескова, дом 16. Отдел закрыли в связи с острым заболеванием кишечной инфекцией неясной этиологии у женщины после употребления роллов.

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