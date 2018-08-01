Пожар в жилом доме в Домодедове локализован

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Пожар в жилом доме в подмосковном Домодедове локализовали, площадь распространения огня составила более тысячи квадратных метров, сообщили в подмосковном главке МЧС.

"В 14:11 мск пожар локализован на площади более тысячи квадратных метров", – цитирует собеседника ТАСС.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло по адресу: Каширское шоссе, дом 104, ему присвоили вторую категорию сложности. Отмечалось, что здание находится в десяти километрах от аэропорта Домодедово.