Машина Пескова попала в ДТП в районе Волгоградского проспекта

14:04
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"/Андрей Никеричев
Машина пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова столкнулась с автомобилем такси в районе Волгоградского проспекта. Об этом сообщает РБК.
В момент аварии Пескова в машине было, о чем он лично заявил журналистам.
Источник издания рассказал, что автомобиль Genesis, закрепленный за Песковым, выехал из автосервиса и двигался в сторону центра с включенным спецсигналом.
В результате ДТП у машины повредились ось заднего колеса, крыло, бампер и пассажирская дверь.
Пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова отметила, что водитель такси в порядке, повреждения получили лишь автомобили. В причинах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.
Ранее сообщалось о крупном ДТП в центре Москвы. Столкновение произошло в 11:40 на Новинском бульваре при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца.
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