Машина Пескова попала в ДТП в районе Волгоградского проспекта

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"/Андрей Никеричев

Машина пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова столкнулась с автомобилем такси в районе Волгоградского проспекта. Об этом сообщает РБК.

В момент аварии Пескова в машине было, о чем он лично заявил журналистам.

Источник издания рассказал, что автомобиль Genesis, закрепленный за Песковым, выехал из автосервиса и двигался в сторону центра с включенным спецсигналом.

В результате ДТП у машины повредились ось заднего колеса, крыло, бампер и пассажирская дверь.

Пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова отметила, что водитель такси в порядке, повреждения получили лишь автомобили. В причинах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

Ранее сообщалось о крупном ДТП в центре Москвы. Столкновение произошло в 11:40 на Новинском бульваре при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца.