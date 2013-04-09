09 апреля 2013, 19:21Транспорт
На юге Москвы в яму провалилась грузовая "Газель"
Читательница M24.ru Анастасия сообщает о провалившемся в яму, наполненную грязью, автомобиле "Газель".
Со слов читательницы, в начале зимнего периода возле дома проводились работы по прокладке силового кабеля, вследствие чего дворовая территория была перекопана. С наступлением весны грунт в местах раскопки стал проседать и образовалась глубокая яма.
Жители дома №29 по улице Днепропетровская своими силами пытались устранить проблему, несколько раз засыпав яму щебнем, добавила Анастасия.
"Вчера в яму провалилась "Газель", движение около дома было парализовано в течение трех часов," - пишет читательница.
