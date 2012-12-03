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Трафик

03 декабря 2012, 09:58

Движение на трассе "Москва - Санкт-Петербург" восстановлено

пробки снегопад трафик трасса M-10

Движение транспорта на трассе Москва - Санкт-Петербург восстановлено

Движение на трассе "Москва - Санкт-Петербург" удалось восстановить. По состоянию на 6.00 3 декабря трафик местами замедляется до 30 километров в час, но остановок уже нет.

Бесперебойное прохождение потока автомобилей на месте обеспечивают сотрудники Госавтоинспекции. Автомобили начали двигаться с максимально допустимой скоростью в понедельник после полуночи.

На трассе остается лишь один участок, где наблюдаются затруднения. Это отрезок в 15 километров со стороны Новгорода до границы с Тверской областью.

Напомним, многокилометровая пробка образовалась на федеральной дороге М10 в Тверской области 30 ноября из-за снегопадов. Заторы сохранялись в течение трех суток.

Был организован объезд через трассу М-9 "Балтия" по территории Псковской области. А для водителей, застрявших в пробке, подвозили воду, продукты, а также топливо.

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