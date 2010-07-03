Москва 24 расскажет о Всероссийском онлайн-марафоне "Ночь выборов-2019"

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3 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению Всероссийского онлайн-марафона "Ночь выборов-2019" 8 сентября.

О программе мероприятия, гостях и участниках марафона, а также о формате "Ночи выборов-2019" расскажут:



президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов;

вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко;

директор Фонда исследования проблем демократии, член общественной палаты РФ Максим Григорьев;

руководитель исполнительного комитета общероссийского общественного движения "Корпус "За чистые выборы" Алена Булгакова;

глава оргкомитета, политтехнолог Дмитрий Гусев.

Смотрите трансляцию 3 сентября в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.