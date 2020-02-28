Москва 24: какой будет программа фестиваля "Триумф джаза" в 2020 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

3 марта в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению ХX международного фестиваля "Триумф джаза" в Москве, Санкт-Петербурге и Туле с 11 по 15 марта.

О программе и участниках фестиваля расскажут:



руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;

основатель и художественный руководитель фестиваля "Триумф джаза", руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман;

художественный руководитель VI международного фестиваля-конкурса "Детский Триумф джаза" Павел Овчинников;

солист Московского джазового оркестра, участник ХX международного фестиваля "Триумф джаза" Евгений Побожий.

Смотрите трансляцию 3 марта в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.