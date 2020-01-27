Москва 24: какой будет акция #прогероя, посвященная 75-й годовщине Победы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

28 января в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная запуску в Московской области мультимедийной акции #прогероя к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

О формате акции, ее площадках, открытии в Петрищеве музейного комплекса "Зоя" расскажут:



министр культуры Московской области Елена Харламова;

научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков;

народный артист СССР Василий Лановой;

генеральный директор студии "Военфильм", режиссер Игорь Угольников;

автор-исполнитель Денис Майданов.

Смотрите трансляцию 28 января в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.