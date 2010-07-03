Москва 24: что такое зона грузового каркаса и зачем она нужна

Фото: Москва 24/Колобаев Михаил

29 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная расширению зоны грузового каркаса на территории города.

О том, как меняется транспортная и экологическая обстановка в округах расскажут:



Ансар Арифуллин, первый заместитель руководителя ГКУ "ЦОДД";

Михаил Высоковский, руководитель "Яндекс.Навигатор";

Василий Заграничный, генеральный директор группы компаний "Автокомбинат № 7".

Смотрите трансляцию 29 ноября в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.