Москва 24 покажет, как в этом году пройдет форум "Город образования"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

22 августа в МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная проведению Московского образовательного форума "Город образования".

Форум пройдет с 29 августа по 1 сентября на ВДНХ в павильоне № 75. Это крупнейшее мероприятие, на котором представители сферы образования рассказывают о новых технологиях и пособиях, методах обучения и воспитания, делятся идеями и опытом.

О программе форума расскажут:



заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков;

директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин;

вице-президент по стратегическому маркетингу группы компаний "Просвещение" Алексей Шаповалов;

первый заместитель директора АО "ВДНХ" Виталий Эммануилов.

Смотрите трансляцию 22 августа в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.