Москва 24 покажет, как в этом году пройдет форум "Город образования"

22 августа в МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная проведению Московского образовательного форума "Город образования".
Форум пройдет с 29 августа по 1 сентября на ВДНХ в павильоне № 75. Это крупнейшее мероприятие, на котором представители сферы образования рассказывают о новых технологиях и пособиях, методах обучения и воспитания, делятся идеями и опытом.
О программе форума расскажут:
заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков;
директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин;
вице-президент по стратегическому маркетингу группы компаний "Просвещение" Алексей Шаповалов;
первый заместитель директора АО "ВДНХ" Виталий Эммануилов.
Смотрите трансляцию 22 августа в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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