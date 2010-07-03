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20 июня, 16:39

Москва 24 покажет, как в столице пройдет День молодежи

пресс-конференция общество

20 июня, 16:39

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Фото: depositphotos/pressmaster

25 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня молодежи.

27 июня в разных округах столицы молодые люди смогут посетить творческие мастерские, освоить экстремальные виды спорта, пройти мастер-классы по созданию семьи и посоревноваться в кулинарном искусстве. В разработке праздничной программы приняли участие лидеры молодежных организаций, которые создали дорожную карту Дня молодежи. Подробнее о программе, площадках и мероприятиях праздника расскажут:

  • Екатерина Драгунова, председатель комитета общественных связей и молодежной политики;
  • Азамат Томаев, руководитель проекта "Московский Диалог", председатель молодежного отделения "Российского общества политологов";
  • Маргарита Савинкина, координатор проектов и программ Дня молодежи, председатель студенческого объединения РЭУ имени Плеханова;
  • Максим Васильев, руководитель проекта "На районе".

Смотрите трансляцию 25 июня в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

пресс-конференция общество

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