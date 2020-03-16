Москва 24: как работают аварийно-спасательные подразделения

Фото: Москва 24/Александр Авилов

17 марта в Информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция "История становления и развития аварийно-спасательных подразделений в городе Москве".

Перед журналистами выступят:



Андрей Иванов, заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы;

Александр Квитка, начальник аварийно-спасательной службы ГКУ "Пожарно-спасательный центр";

Александр Панормов, начальник службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения ГКУ "Московский авиационный центр";

Александр Рангаев, заместитель начальника ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах".

Смотрите трансляцию 17 марта в 10:30. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.