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Москва 24

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Общество

12:33

Москва 24: как работают аварийно-спасательные подразделения

пресс-конференция общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

17 марта в Информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция "История становления и развития аварийно-спасательных подразделений в городе Москве".

Перед журналистами выступят:

  • Андрей Иванов, заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы;
  • Александр Квитка, начальник аварийно-спасательной службы ГКУ "Пожарно-спасательный центр";
  • Александр Панормов, начальник службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения ГКУ "Московский авиационный центр";
  • Александр Рангаев, заместитель начальника ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах".

Смотрите трансляцию 17 марта в 10:30. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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