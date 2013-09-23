Премия имени Товстоногова присуждена Сергею Женовачу

Престижную премию имени Георгия Товстоногова "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" получил режиссер Сергей Женовач.

Основатель и художественный руководитель театра "Студия театрального искусства" получит награду 11 ноября в Санкт-Петербурге в ходе церемонии чествования новых лауреатов высшей театральной премии города "Золотой софит", сообщает ИТАР-ТАСС

Премия имени Георгия Товстоногова была учреждена в 2001 году. Первым ее лауреатом стал Петр Фоменко. В разные годы премию получали Марк Захаров, Олег Табаков, Юрий Григорович, Борис Покровский, Роберт Стуруа, Галина Волчек, Лев Додин, Константин Райкин. В 2008 году награду впервые получила супружеская пара - ученики Георгия Товстоногова режиссеры Генриетта Яновская и Кама Гинкас.