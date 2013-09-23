Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября 2013, 18:44

Культура

Премия имени Товстоногова присуждена Сергею Женовачу

Престижную премию имени Георгия Товстоногова "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" получил режиссер Сергей Женовач.

Основатель и художественный руководитель театра "Студия театрального искусства" получит награду 11 ноября в Санкт-Петербурге в ходе церемонии чествования новых лауреатов высшей театральной премии города "Золотой софит", сообщает ИТАР-ТАСС

Премия имени Георгия Товстоногова была учреждена в 2001 году. Первым ее лауреатом стал Петр Фоменко. В разные годы премию получали Марк Захаров, Олег Табаков, Юрий Григорович, Борис Покровский, Роберт Стуруа, Галина Волчек, Лев Додин, Константин Райкин. В 2008 году награду впервые получила супружеская пара - ученики Георгия Товстоногова режиссеры Генриетта Яновская и Кама Гинкас.

премии Сергей Женовач

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика