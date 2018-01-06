Рождественское видеопоздравление покажут на фасадах домов на Новом Арбате

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Рождественское видеопоздравление смогут увидеть москвичи и гости столицы на медиафасадах домов на Новом Арбате.
Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе комплекса городского хозяйства, специальный праздничный видеоролик будут транслировать 6 и 7 января, с 16:15 до 00:00. Им можно будет полюбоваться на фасадах домов №№ 11 и 19.
"В передаче изображения на фасадах зданий будет задействовано 540 светодиодных прожекторов и около 60 тысяч светодиодов", − уточнили в пресс-службе ведомства. Также отмечается, что видеоролик будет включать традиционную рождественскую символику, в том числе − пляшущие снежинки, подарки, нарядные елочки и надписи "С Рождеством Христовым!".
Наряду с видеороликами, цифровые поздравления-открытки ждут москвичей на фасадах Центрального телеграфа на Тверской улице а также на медиаповерхностях стен домов №№ 8 и 28 на Новом Арбате. К Рождеству в столице также включат праздничный режим архитектурно-художественной подсветки зданий.
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