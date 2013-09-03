В Центральном округе проведут спортивный праздник

8 сентября в парке "Фестивальный" в Центральном округе пройдет культурно-спортивный праздник "Москва – тебе наша сила и ловкость". В нем примут участие 2 500 юных спортсменов – жителей ЦАО, для которых организуют фитнес-зарядку и подвижные игры, сообщили в префектуре округа.

Открытие состоится в 12.00 на центральной сцене парка. Для детей и родителей подготовлена концертно-развлекательная программа. Для них выступят детские коллективы, цирковые артисты, клоуны и ростовые куклы, проведут тематические конкурсы.

Так, состоится конкурс рисунков на асфальте "Я рисую Олимпиаду", турнир по шашкам и шахматам, конкурс по профилактике дорожно-транспортного травматизма "Дорожная азбука", спортивное соревнование "Школа мяча", подвижные игры. Всем участникам вручат памятные сувениры и подарки.