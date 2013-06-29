Крупный пожар произошел в многоэтажке на севере Москвы

Утром 29 июня в жилом доме №36 корпус 2, по Бескудниковскому бульвару произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей около 11.30.

К моменту прибытия пожаров, огнем оказались охвачены квартира и лоджия на 11-м этаже, а так же балконы на 12-м и 13-м этажах. Общая площадь пожара составила 21 квадратный метр. Возгорание удалось полностью ликвидировать в течение 40 минут.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, в ходе тушения и проверки верхних этажей, из здания были эвакуированы 16 человек. В результате происшествия никто не пострадал.