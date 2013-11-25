Пожар на юго-западе Москвы потушен

Пожар в доме на улице Островитянова на юго-западе Москвы потушен, пострадавших нет.

Площадь возгорания, которое возникло в понедельник вечером на лоджии в квартире на 12-м этаже 17-этажного дома, составила 3 квадратных метра, сообщает столичный главк МЧС.

Пожарные приехали на место в 22.29 и через 15 минут ликвидировали возгорание. Из соседней квартиры был спасен один человек.

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