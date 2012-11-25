Форма поиска по сайту

25 ноября 2012, 10:15

МО

Пожар в Подмосковье унес жизнь одного человека

Ночью на 25 ноября в частном доме в Волоколамске произошел пожар, один человек погиб.

"Дом частный на две семьи, 10х10 м, деревянно-рубленный, одноэтажный, электрифицированный, газоснабжение центральное. В процессе тушения пожара произошел хлопок, не связанный с бытовым газом", - сообщает пресс-служба МЧС Подмосковья.

В час ночи пожар был локализован, а в половину второго – потушен. Один человек погиб, данные о нем уточняются.

