25 ноября 2012, 10:15МО
Пожар в Подмосковье унес жизнь одного человека
Ночью на 25 ноября в частном доме в Волоколамске произошел пожар, один человек погиб.
"Дом частный на две семьи, 10х10 м, деревянно-рубленный, одноэтажный, электрифицированный, газоснабжение центральное. В процессе тушения пожара произошел хлопок, не связанный с бытовым газом", - сообщает пресс-служба МЧС Подмосковья.
В час ночи пожар был локализован, а в половину второго – потушен. Один человек погиб, данные о нем уточняются.
