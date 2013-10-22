В Подмосковье возбуждено дело по факту убийства трех людей на кладбище

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело после обнаружения тел трех мужчин с признаками насильственной смерти на кладбище в Истринском районе Подмосковья.

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство двух или более лиц", сообщает пресс-служба СКР.

По данным следствия, после тушения пожара в техническом строении на кладбище около деревни Садки были обнаружены тела трех мужчин с колото-резаными ранениями и связанными руками.

В настоящее время устанавливаются личности погибших.