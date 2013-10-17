Из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки в центре столицы

В жилом доме на Шелепихинском шоссе произошел пожар

Жителей 14-этажного дома в центре столицы эвакуировали из-за пожара, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Сообщение о возгорании по адресу: Шелепихинское шоссе, дом 25 поступило на пульт дежурного службы "01" сегодня в 16 часов 24 минуты.

В ведомстве добавили, что горит двухкомнатная квартира на 11 этаже на площади 40 кв. метров.

Людей из здания эвакуировали. В 17 часов 48 минут пожар был ликвидирован. По предварительной информации, пострадавших нет; спасено 10 человек.

Как сообщили в департаменте транспорта Москвы, из-за пожара на Шелепихинском шоссе задерживались автобусы, следующие по маршрутам №№ 4, 27, 38, 155, 294.