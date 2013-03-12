Форма поиска по сайту

12 марта 2013, 15:01

Происшествия

В районе Марьино сгорел автосервис

Во вторник, 12 марта, в 13.10 на пульт службы спасения поступило сообщение о возгорании в районе Марьино металлических боксов, приспособленных под автосервис. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.

Инцидент произошел на улице Иловайской, дом 14. Возгорание удалось ликвидировать в 14.04. Причина случившегося и материальный ущерб устанавливаются, сообщили М24.ru в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

В результате пожара никто не пострадал.

