12 марта 2013, 09:51

Происшествия

Три человека пострадали при пожаре на Полярной улице

Три человека пострадали в результате пожара на северо-востоке Москвы. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве, возгорание произошло в жилом доме на Полярной улице.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 2:24. Подразделения огнеборцев прибыли на место через 7 минут, пламя было потушено в 2:51.

Личности пострадавших уточняются, причину возгорания устанавливают дознаватели столичного главка МЧС.

