На юге Москвы в результате пожара погиб человек

Один человек погиб в результате пожара в жилом доме на юге столицы, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах Москвы.

Возгорание произошло в ночь на субботу в квартире на верхнем этаже пятиэтажного дома №26 по Каспийской улице. К моменту прибытия пожарных из окон вырывались языки пламени. Соседи были эвакуированы. В горящей квартире спасатели обнаружили человека в тяжелом состоянии. Пострадавшего вынесли на улицу, однако он скончался до прибытия медиков.

На ликвидацию пожара ушло около двадцати минут. Распространение пламени на соседние квартиры удалось предотвратить.

Сейчас на месте пожара работает следственно-оперативная группа.